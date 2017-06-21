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21 Haziran 2017 11:26

Büyükşehir Abdurrahman Dede Cami ve Türbesini restore etti

Kent merkezi ve ilçelerde sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi tekrar gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesinde yer alan Abdurrahman Dede Cami ve Türbesinde restorasyon çalışmaları sona erdi.

Büyükşehir Abdurrahman Dede Cami ve Türbesini restore etti

21 Haziran 2017 11:26


Kale Eteği, Kızılkoyun projelerinin yanı sıra tarihi bölgelerdeki hanlarda yaptığı restore uygulamaları ile Şanlıurfa’yı turizmde hak ettiği yere ulaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, merkezde bulunan Abdurrahman Dede Camisi ve Türbesinde restorasyon çalışması tamamladı.


Abdurrahman Dede Camii ve türbesinde restore çalışmalarında, röleve, restitüsyon ve çevre düzenleme çalışmasının tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Gencer, " Yaklaşık bir yıldır başladığımız restorasyon çalışması sona gelindi. Restorasyon kapsamında cami avlusunun genişletilmesi, ziyaretçiler için bay ve bayan tuvaletler, morg, dinlenme alanı ve çocuk bakım odasını yaptık. Burada bulunan mezarlığın ihata duvarını Şanlıurfa taşıyla yaptık. Abdurrahman Dede Camisi ve Türbesinin restorasyonunu tamamladık. Kısa sürede mahalle muhtarı ve cami imamına teslim edeceğiz" dedi.


Abdurrahman Dede Mahalle içi yolları yapıldı


Abdurrahman Dede Camisi ve türbesinin restorasyon çalışması kapsamında mahallenin kanalizasyon ve iç yollarını da yaptıklarını ifade eden Gencer, " Abdurrahman Dede Mahalle içi yollarında 7 bin metre kare kilitli parke taşı döşemesi yaptık. 700 metre kanalizasyon çalışmasını da tamamladık" ifadelerini kullandı.




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