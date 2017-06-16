Büyükşehir Akçakale’deki çalışmalarına devam ediyor

Fen İşleri Daire Başkanlığı, ŞUSKİ, Çevre Koruma-Kontrol Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler ilçede belediyecilik hizmetlerini birer birer tamamlayarak ilçe halkının hizmetine sunuyor. Akçakale’de yıllardır yaşanan içme suyu sorununa çözümler üretmek için sistemli bir çalışma yürüten Büyükşehir belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçede 29 bin 579 metre içme suyu hattını revize etti.

Bununla birlikte 10 bin 827 metrekarelik kanalizasyon ve 3 bin 200 metrekarelik yağmursuyu hattını ilçeye kazandıran ŞUSKİ, Akçakalelilerin takdirini kazandı.

Atık su arıtma tesisi hizmete girdi

Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), Akçakale Atık Su Arıtma Tesisindeki temizlik ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Bir metreyi aşan çamurun balcık temizlenmesi için alanda çok sayıda iş makinesi ile çalışma başlatan ŞUSKİ ekipleri, ayrıca tesiste kullanılamaz hale gelen dinamo, mekanik aksamlar, pompa gibi malzemeleri de yenileri ile değiştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ŞUSKİ ekipleri, Akçakale ilçe merkezindeki atık su arıtma tesisinde başlattığı temizliğin ardından tesisin tümünü revize edilerek araç ve personeli ile titizlikle yürütülen çalışmalarda toplamda 10 bin 855 metreküp çamur alandan uzaklaştırıldı. Ayrıca 2002 yılında faaliyete geçen tesis içindeki deforme olan malzemeler yenisi ile değiştirildi. Yetersiz gelen pompalar ilçe nüfusu göz önünde bulundurularak revize edilirken, tesis sil baştan yenilendi.

127 bin metrekare parke taşı döşendi

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Akçakale’de asfalt serimini tamamlandığı bölgeler başta olmak üzere ilçenin birçok mahallesinde başlatılan çalışmalar kapsamında toplamda 127 bin 137 metrekarelik kilitli parke taşı döşeme işi yapıldı.

117 bin metrekare sıcak asfalt serimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale’de prestij cadde, bulvar ve okul yollarının yanı sıra yapımını tamamladığı kent parkı, spor kompleksi ve diğer tesis yollarını sıcak asfaltla buluşturdu. Mahalle yolları ve okul yollarını önce güçlendiren ardından ilk kez sıcak asfaltla buluşturan Fen İşleri Dairesi Ekipleri, ilçede toplam 117 bin 560 metrekarelik asfaltlama çalışması yaptı. İlçe merkezinin yanı sıra Kırsal İşler Daire Başkanlığınca kırsal bölgelerde yürütülen çalışmalar da yine 2017 planlaması çerçevesinde sürüyor.

Semt pazarı açıldı, spor kompleksi açılışa hazır

Her ilçeye semt pazarı ve semt sahası yapan Büyükşehir Belediyesinin Akçakale’de bu yöndeki hizmetler için inşaat çalışmaları tüm hızla sürüyor. İlçenin Atatürk Mahallesi’nde yaklaşık 700 metrekare alan üzerinde temeli atılan semt pazarı tamamlanarak hizmete açıldı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde ise Bin 590 metrekare alan üzerinde temeli atılan spor kompleksi ise bitirildi ve açılışa hazır hale getirildi.

Akçakale kent parkı tamamlandı

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde mega projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Akçakale´de 53 bin metrekare alana yaptığı Akçakale Kent Parkını tamamlayarak halkın hizmetine sundu. İlçede ihtiyaç duyulan mesire alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla Akçakale’de 53 bin metrekarelik alanı yeşil alana kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Akçakalelilerin yaşam standartlarını daha da yükseltmiş oldu.

Akçakale’de aile mezarlığı onarılıyor

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sahanın her yanına yansıtan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale’de Aile Mezarlığında ihata duvarı onarımı yapıyor. İlçe mezarlığında ayrıca duvarın yanı sıra mezarlık içerisinde yürüme yolları, çeşmeler ve gasil hane yapımı da sürüyor.