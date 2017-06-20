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20 Haziran 2017 11:44

Büyükşehir asfalt revize çalışmalarına devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçeler başta olmak üzere diğer ilçelerde de asfalt revize çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir asfalt revize çalışmalarına devam ediyor

20 Haziran 2017 11:44


Suruç’ta Aligör Caddesi, Eyyübiye’de Eyüp Peygamber Caddesi, Süleymanşah Caddesi ile Mermerciler ve Briketçiler Sitesinde asfaltlama çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi yolları güçlendirmeye devam ediyor.


Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye’nin yanı sıra diğer ilçelerde de asfaltı deforme olan cadde ve bulvarlarda altyapıları gözden geçiren ve ardından cadde ve bulvarları asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin ve yayaların rahat ulaşım yapmalarına olanak sağlıyor.


Suruç’ta Aligör caddesi asfaltlandı


Büyükşehir Belediyesi, Suruç’ta Aligör Mahallesi ile Suruç İlçe bağlantı yolu ve Antep bağlantı yolunda asfaltlama çalışması yaparak caddenin revizesini yaptı.


Kilitliparke olan caddenin zeminindeki taşları gece gündüz yürütülen çalışmalar kapsamında söken Büyükşehir Belediyesi ardından caddesi ilk kez sıcak asfaltla tanıştırdı.


Eyüp peygamber ve Süleymanşah caddesinin asfaltı revize edildi


Eyyübiye İlçesinde trafik akışının yoğun yaşandığı Eyüp Peygamber Caddesi ve Süleymanşah Caddesinin deforme olan asfaltını revize eden Büyükşehir Belediyesi yolun standardını yükselterek ilçe halkının hizmetine sundu.


Mermerciler ve briketçiler sitesinde asfaltlama başladı


Meslek sitelerin yol sorununa çözüm üreten Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye’nin Yenice semtinde yer alan Mermerciler ve Biriketçiler Sitesinin site içi yollarını açtı ve açtığı yolları da sıcak asfaltla buluşturdu.


Yıllardan beri yaşanan yol sorunu yüzünden yapılan meslek sitesine bir türlü taşınamayan mermerciler ve briketçiler esnafının sorununa çare olan Büyükşehir Belediyesi, başlattığı asfaltlama çalışması ile site içi yolları sıcak asfaltla buluşturuyor.




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