Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi’den Kurban Bayramı mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bayram mesajında ilk olarak Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içerisinde yer alan tüm çalışmaların tekrar gözden geçirildiğini belirterek gerek ulaşım gerekse diğer hizmetler konusunda tüm birimlerin hassasiyetle görevlerine devam edeceklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin mesajında, "Bir kez daha dini bir bayramımızda halkımızla iç içe olmanın ve halkımıza hizmetkar olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin zor süreçlerden geçtiği bu dönemde birliğimizi bize hatırlatan Kurban Bayramının her aile için mutluluk içerisinde geçmesini diliyorum. Bu temennilerle başta Şanlıurfalı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verildi.