Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi İspanya'da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatının (UCLG-MEWA) İspanya'nın Madrid şehrinde yapılan toplantısına katıldı.

Şanlıurfa'nın 20 - 22 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı Büyükşehir Belediyesi ve UCLG MEWA ortaklığı ile yapılacak olan UCLG MEWA Kentsel Mobilite Zirvesi öncesi Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Madrid'de düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Aracı Şehirler, Küresel Göç Sözleşmesi, Barış Gündemi, Yeterli Konut için Şehirler, Sendai Çerçevesinin Yerelleştirilmesi ve Finansmanın Yerelleştirilmesi konularının ele alındığı toplantıda Çiftçi, Dünya Belediyeler Birliğinde Şanlıurfa'nın şehir olarak kat etmiş olduğu aşamaları anlattı. Şehirlerin çatışmalarını önlemeye ve şiddetin azaltılmasına yardımcı olabilecek yerel eylemleri anlatan Başkan Çiftçi, UCLG üyelerini 20-22 Kasım 2018'de Şanlıurfa'nın ev sahipliğini yapacağı UCLG MEWA Kentsel Mobilite zirvesine davet etti.