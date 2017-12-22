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22 Aralık 2017 16:31

Büyükşehir Belediyesi Gıda İhtisas OSB’ye ortak oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclisi, organize sanayi bölgesinde kurulacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesine meclis üyelerinin oy birliği yüzde 12 ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gıda İhtisas OSB’ye ortak oldu

22 Aralık 2017 16:31


Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası ortaklığıyla Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak olan Gıda İhtisas OSB’ye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de ortak oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Kaya başkanlığında olağanüstü toplanan Büyükşehir Belediye meclisinde, Gıda İhtisas OSB’de yapılacak olan ortaklık görüşüldü. Meclis üyelerinin oyuna sunulan yüzde 12’lik ortaklık, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Oylamanın ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gıda İhtisas OSB’ye yüzde 12 ortak oldu. Mecliste alınan kararın Şanlıurfa için hayırlara vesile olmasını dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Kaya, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü meclisi gerçekleştirdik. Gündemimiz Gıda İhtisas OSB’nin kurulması ve bu kuruluşa ortak olmamızdı. Şanlıurfa’ya hizmet edecek her kuruluş olduğu gibi Gıda İhtisas OSB’nin de kurulması için üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu meclis olarak bu gün göstermiş bulunduk. Bizde Gıda İhtisas OSB’ye ortak olarak Şanlıurfa’daki bu alandaki eksikliği kapatmak adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Meclis üyeleri olarak görevimizi ifa ettik ve oy birliğiyle destek verdik. Şanlıurfa’ya Gıda İhtisas OSB’nin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


“BM’de alınan karar çocuklara umut olacaktır”


Kudüs konusunda Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna Türkiye ve Yemen tarafından sunulan karar tasarısının 128 ülke tarafından kabul edilmesinin Orta Doğu’da yaşayan çocukların geleceği için umut verici olduğunu ifade eden Başkan Vekili Kaya, "Dün BM genel kurulunda alınan kararın dünya çocuklarının, mazlum çocukların, Ortadoğu coğrafyasındaki çocukların geleceği adına önemli bir karardır. Bu sadece Kudüs için alınmış bir karar değildir. Alınan bu karar Arakan ve Suriye’deki çocuklar için de umut olacaktır. Bu ve buna benzer vicdani duruşların devamını diliyorum" şeklinde konuştu.




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