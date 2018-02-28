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28 Şubat 2018 15:43

Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı şampiyonu olmaya hak kazandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan judo takımı, katıldığı şampiyonalarda büyük başarılara imza atıyor.

Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı şampiyonu olmaya hak kazandı

28 Şubat 2018 15:43

Son olarak katıldığı Anadolu Yıldızlar Judo Liginde, Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı 80 puan ile grup şampiyonu oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğünün 2017-2018 yılı faaliyetleri kapsamında 24-25 Şubat tarihlerinde Siirt’te gerçekleştirdiği Anadolu Yıldızlar Judo Ligi Birinci Etabına, 9 ilden 200 sporcu katıldı. 9 sıklette grup müsabakalarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.


Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt, Batman, Gaziantep, Kilis, Şırnak illerinin yer aldığı Güneydoğu grubu arasında gerçekleşecek müsabakanın ardından derece elde eden takımlar, 17-18 Mart 2018 tarihleri arasında Malatya’da düzenlenecek olan Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.


Spor Genel Müdürlüğünün düzenlediği ve 2 gün süren müsabakalarda Büyükşehir sporcularından 34 kilogramda Seyitcan Baran, 38 kilogramda Kemal Ayaz, 42 kilogramda İbrahim Halil Buğaakça, 46 kilogramda Muhammed Baran, 50 kilogramda Abdulkadir Teker, 55 kilogramda Müslüm Ceylan, 66 kilogramda Cumali Ceylan, 73 kilogramda Kadir Alkan ve 73 kilogramda ise M. Tuncay Çiftçi dereceye girdi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Judo Kulübü Takım Antrenörü Mehmet Niyazi Tanrıverdi ve Ahmet Şeyhanlı final karşılaşmaları için takım olarak çalışmalara başladıklarını belirtti.




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