Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı

Geçen yıl iyi bir sezon geçirerek Şanlıurfa'ya bölge birinciliği getiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Veleybol Takımı, bu yıl hedefini büyüterek yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Voleybol 2. Liginde mücadele eden voleybol takımı, yaptığı yeni transferler ile hedefini yükseltiyor.

Büyükşehir Belediyesi Yenici Spor Tesislerinde hazırlıklarını sürdüren takım ile ilgili bilgi veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Reşat Özmen, “Türkiye'nin gözde spor takımlarından olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Voleybol takımı yeni sezonda ikinci Lig'de mücadele edecek 2018 -2019 sezonunda kendini gösterecek. Ekip geçen sezon büyük bir başarı sergileyerek şampiyon oldu ve ikinci lige yükseldi. Yeni sezon için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İyi bir ekip oluşturduk. Şanlıurfa'mızın adına yakışır başarılar elde ettik ve etmeye devam edeceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi spor alanında kendini kanıtlamış ve 12 branşta ilerliyoruz. Geçen yıl bölge şampiyonu olduk, Türkiye şampiyonasına gittik ilk yıl olması münasebeti ile deneyim ve tecrübe eksikliğinden yarı yolda elendik ama ekibimiz yeni sezonda iyi bir derece elde etmek ve birinci olmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.