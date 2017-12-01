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01 Aralık 2017 11:01

Büyükşehir Belediyesinden 8. sınıf öğrencilerine kitap desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 8.

Büyükşehir Belediyesinden 8. sınıf öğrencilerine kitap desteği

01 Aralık 2017 11:01

sınıf öğrencileri için bastırılan 5 bin adet konu anlatımlı soru bankası kitabının dağıtımı devam ediyor.


Eğitime yönelik desteklerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 8. sınıf öğrencileri için hazırladığı konu anlatımlı soru bankası kitaplarını düzenlenen törenle dağıttı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Hilvan Gençlik Merkezinde düzenlenen törende Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından bastırılan 5 bin kitabın dağıtımını yaptı. Sıraya giren öğrencilere kitap dağıtan Başkan Çiftçi, basketbol topu, futbol topu ve tişört hediye etti. Yeni eğitim sistemine uyumlu 8. sınıf öğrencileri için 13 ilçede kitap dağıttıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Çocuklarımıza hep birlikte hizmet edelim. Bizim amacımız çocuklarımızın gelişmesidir. Güzel bir ülke ve güzel bir Hilvan’da yaşamalarıdır. Bütün öğrencilerimize soru kitabı dağıtıyoruz. Belediyemiz tarafından hazırlanan kitaplar yeni sisteme göre yapılıyor. Ülkemizde, Türkiye’de ve Şanlıurfa’da artık tesislerimizi doldurmamız gerekiyor. Şanlıurfa ve Hilvan’da bir çok tesis yaptık. Kitap dağıtımını sadece Hilvan’da değil 13 ilçemizde yapıyoruz. İlçelerimizde futbol, basketbol ve bilgi yarışmaları düzenleyeceğiz. Okuyun, kendinizi geliştirin ve sürekli kitap okuyun” ifadelerini kulandı.




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