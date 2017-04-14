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14 Nisan 2017 15:14

Büyükşehir Belediyesinden kutlu doğumda lokma ikramı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde şehrin 10 farklı bölgesinde toplamda 20 bin vatandaşa lokma dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden kutlu doğumda lokma ikramı

14 Nisan 2017 15:14

Vatandaşların Kutlu Doğum Haftasını kutlayan Başkan Çiftçi, "Böylesine önemli günlerde birbirimize daha da anlayış göstermeli ve kucaklaşmalıyız" dedi.


Hz. Muhammed’in (S.A.V.) doğduğu hafta olan Kutlu Doğum Haftası, Şanlıurfa’da maneviyata uygun buluşmalarla kutlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi şehrin 10 farklı bölgesinde toplamda 20 bin vatandaşa lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Cuma namazı sonrası Balıklıgöl Platosunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar ve Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar’ın katılımı ile yapılan lokma dağıtımına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Gün içerisinde Büyükşehir Belediyesinin lokma dağıtımları sürerken Başkan Nihat Çiftçi ise Karaköprü’deki Türkmen Çiftçi Camisine giderek buradaki tirit ikramına katıldı.


Buluşmada tüm vatandaşların Kutlu Doğum Haftasını kutlayan Başkan Çiftçi, "Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimizin dünyaya gelerek bizlere İslamı müjdelediği böylesine önemli bir günde vatandaşlarımızla yine yan yanayız. Büyükşehir Belediyemiz her zaman olduğu gibi böylesine önemli bir günde yine halkının yanında. Bize düşen Peygamber Efendimizin (S.A.V.) öngörüsünü, bilgi paylaşımını, topluma bakışını inşallah çocuklarımıza ve gençlerimize anlatmaktır. Tüm bu vesile ile tekrardan halkımızın Kutlu Doğum Haftasını kutluyorum" şeklinde konuştu.




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