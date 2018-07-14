Büyükşehir Belediyesinden Viranşehir’e büyük yatırımlar

Doğalgaz alt yapısının da planlandığı ilçedeki çalışmaları yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Viranşehir ile birlikte kalkınan bir Şanlıurfa hedefliyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’de 10 ayrı bulvarda sıcak asfalt serimi, çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarına ağırlık verdi. İlçede Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir’in son yılların en güzel hizmetlerini aldığını belirtti. İlçe genelinin 10 farklı noktasında gerçekleştirilen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek yolların kontrolünü gerçekleştiren Nihat Çiftçi, ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler Parkı ile 71 bin metrekarelik Tren Yolu Parkının yapım çalışmalarını denetledi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edilen taksi duraklarını inceleyerek taksici esnafı ile sohbet eden Çiftçi, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Enerji hatlarının yer alındığı Viranşehir Atatürk Mahallesinde başlatılan üst yapı çalışmalarını da inceledi.

Ziyaretleri kapsamında bir açıklama yapan Nihat Çiftçi, “Viranşehir ilçemiz son yılların en güzel hizmetlerini bir bir almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Viranşehir ilçemizde 10 adet bulvarda başlattığı sıcak asfalt atağını tamamladı. Aynı şekilde Kent girişindeki yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Ve yine Yenişehir Mahallemizde başlattığımız Yenişehir Parkımızın da yapım çalışmaları son sürat devam ediyor. Buna ek olarak toplu taşıma düzenlemeleri ile asfaltlamış olduğumuz yeni yollara bağlantıları yapılmakta. Büyükşehir Belediyesi olarak planlı ve programlı bir şekilde çalışıyor ve bunu ilke halinde getiriyoruz buna ek olarak 2018 yılında Viranşehir kırsalına yapacağımız çalışma programını da gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sadece Viranşehir merkezinde 16 bin 200 kilogramlık sıcak asfalt dökümümüz var bu da normal bir şehir belediyesinin bir yılda yaptığı orana eşdeğer. Viranşehir’i seviyoruz ve önemsiyoruz, çalışmalarımız tam hızı ile ilerliyor. Viranşehir alt yapısındaki sorunların çözümü içinde büyük bir uğraş veriyoruz. Viranşehir’in temel sorunlarını çözerek modern bir kent yapmak için dur durak bilmeden çalışacağız. Viranşehirli kardeşlerimizi seviyoruz ve onlara hizmet ediyoruz, kardeşlerimiz hiç merak etmesin işinin başında olan bir Büyükşehir Belediyesi kadroları var” diye konuştu.

Viranşehir esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Çiftçi’ye Viranşehir Belediye Başkanı Vekili Ömer Çimşit, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.