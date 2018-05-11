Büyükşehir Belediyesinden Viranşehir’e yatırımlar

20 milyon liralık altyapı kanalizasyon ihalesinin tamamlandığını ve 24 saat kesintisiz içme suyu temini çalışmalarını aktaran Başkan Çiftçi, ilçede yaşanan mülkiyet sorununun da aşıldığını söyledi.

Şanlıurfa’nın 13 ilçesinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’in geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalara imza atıyor. İlçe genelinde devam eden çalışmaları incelemek üzere Viranşehir’e giderek ilçe belediyesini ziyaret eden Çiftçi, yapılacak çalışmaları birer birer kamuoyuna aktardı.

Çiftçi, konuşmasında altyapı, içme suyu, mülkiyet, yol ağları ve trafik sorununa yönelik tüm projelerin tamamlandığını ve fiziki çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Altyapıda 20 milyonluk yatırım

Altyapı sorununun yaşandığı Viranşehir’in sıkıntılarını iyi bildiklerini belirten Çiftçi, "Büyükşehir Belediyemiz ile Viranşehir Belediyemizin uyumu sayesinde Viranşehir ilçemizde yıllardan bu yana gelen sorunlar çözüme kavuşuyor. Altyapıda kanalizasyon anlamında 20 milyon TL’lik projenin ihalesini gerçekleştirdik. Protokollerin de imzalanması ile birlikte Viranşehir’in altyapısı ve kanalizasyon eksikliği olan tüm mahallelerinde çalışmalar başlayacaktır" dedi.

24 saat içme suyu temini sağlanacak

Çiftçi uygulamaları arasında Viranşehir halkına 24 saat su temini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi. Büyükşehir bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ŞUSKİ) proje uygulamasına devam ettiğini ifade eden Başkan Çiftçi, "Ceylanpınar’da belirlenen alanda kuyu açmak sureti ile Viranşehir’e içme suyu taşıma projesi ve depolarının yapılması, şehir içi isale hatlarının döşenmesi işinin ihalesini ŞUSKİ yapıyor. Allah’ın izni ile ilçenin tamamına eski şebekelerden kurtulmuş şekilde 24 saat içme suyu temini sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

Mülkiyet sorunu genel kurulda

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi değerlendirmesinde ilçenin bazı mahallelerinde yaşanan mülkiyet sorununa yönelik çözümün de genel kurulda olduğunu dile getirerek," Viranşehir’de başta Hürriyet Mahallesi olmak üzere bir çok mahallemizde mülkiyet sorunu vardı. Bunu yasal düzenleme olarak hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza götürdük ve yasa şuan komisyondan onaylandı, genel kurula geldi. Genel kurulunda onaylaması ile birlikte tapu sorununu Viranşehir’de çözüme kavuşmuş olacak" dedi.

Viranşehir’de tek yön uygulamasına geçilecek

Viranşehir’de devam eden beton yol çalışmalarında büyük başarı sağladıklarını da sözlerine ekleyen Çiftçi, beton yol uygulamasının uzun vadede daha kullanışlı ve dayanıklı olduğunu işaret etti. İlçe merkezindeki güzergahlarda ise tek yön uygulamasına geçileceğini belirten Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimiz arasında özellikle yolu sağlam yapmak zorundayız. Fen İşleri Dairemiz beton yol uygulamasını sürdürüyor. Beton yol 20-30 yıl olması nedeniyle dayanıklı bir hizmet. Çünkü biz yollarımız ile ilgili sorunları tarihe karıştırmak zorundayız. Bununla birlikte Büyükşehir kadromuz, ilçe belediyesi yetkilileri ile bu kez şehir içi ulaşım noktasında özellikle trafiği rahatlatmak için tek yön uygulamasına geçecek. Bu şekilde trafiği rahatlatacağız. Amacımız halkımıza hizmetin en iyisini getirmek" diye konuştu.

Ziyarette Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Cimşit ise Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının ilçe genelinde her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.