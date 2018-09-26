Büyükşehir, Birecik'teki yatırımlarını sürdürüyor

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve drenaj çalışmalarını sürdürüyor. İlçe halkı kendilerine sunulan alt yapı hizmetleri için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Yapılan tüm hizmetler ve yatırımlar ilçe halkı için

Birecik ilçesindeki içme suyu sıkıntıları çözülürken bir yandan da yeni projeler hazırlanıyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki içme suyu çalışmalarına hız veren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Gurup içme suyu projeleri ile özellikle kırsal mahallelerdeki 50 yıllık su sorunlarına çözüm buluyor. Birecik Aşağı Habip ve Birecik Fatmacık-2 içme suyu gurup projeleri sayesinde yaklaşık 32 kırsal mahalle, 32 milyon TL'lik yatırım bedeli ile içme suyuna kavuşuyor. İlçe genelinde bugüne kadar 96 bin 847 metre içme suyu hattı döşendi. Hedeflediği sorunsuz bir alt yapı sorunsuz bir Şanlıurfa için kalıcı çözümler üreten ŞUSKİ, ilçede yapmış olduğu teknik hazırlık ve planlamalarla 20 bin 521 metre kanalizasyon, 3 bin metre yağmur suyu hattı döşeme işlemi gerçekleştirildi.

Devasa projeler uygulanıyor

Birecik İlçesinde 41 milyon 630 bin TL yatırım bedeli ile içme suyu arıtma tesisi ve isale hattı ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılan tesisin bitmesi için çalışmalar sürüyor. Birecik İlçesinde vatandaşların içme suyu teminleri için 25 milyon TL'lik yatırım bedeli ile “İçme suyu şebeke projesi” hayata geçirilmek üzere proje hazırlıkları teknik ve yatırım ekipleri tarafından tamamlandı. Şanlıurfa'nın birçok ilçesinde yapılan ve faaliyete sunulan atık su arıtma tesisi, Birecik ilçesinde de yapılıyor. Birecik Atık Su Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Şebeke Projesi için gerekli tüm teknik ve projelendirme hazırlık çalışmaları devam edilerek Birecik'e atık su arıtma tesisine kavuşturulacak.