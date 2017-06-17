Büyükşehir ‘den gıda ve giyim yardımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi il merkezi ve ilçelerdeki saha çalışmaları sırasında adres tespiti yaptığı ailelere yönelik yardımlarına devam ediyor.

Gıda, giyim ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım malzemelerini adreslere giderek ailelere teslim eden ekiplerin mesaisi gece saatlerine kadar sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi de dağıtımlara birebir katılarak ailelerin diğer ihtiyaçları hakkında görüşmeler yapıyor. Ziyaretlerde özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan eşi Sema Çiftçi, yardımların yanı sıra oyuncak dağıtımına da önem veriyor.

Ailelerle iftar buluşmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi bir yandan yardım dağıtımına devam ederken, diğer yandan iftar buluşmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde düzenlenen tüm iftar buluşmalarına yine başkan eşi Sema Çiftçi katılım sağlarken, buluşmalarda aile birlikteliğinin önemine dikkat çekiliyor. İftar sonrası ailelerle birebir görüşmeler sağlayan Başkan eşi Çiftçi, herhangi bir sıkıntıda ailelerin kendileri ile irtibata geçmesi yönünde istekte bulunuyor.