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19 Haziran 2017 13:47

Büyükşehir gençleri iftarda buluşturdu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa’daki genç STK temsilcileri ve Öğrencileri aynı sofrada buluşturdu.

Büyükşehir gençleri iftarda buluşturdu

19 Haziran 2017 13:47


Büyükşehir Belediye tarafından Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen iftar programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Mahmut Kırıkçı, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, genç STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.


Ramazan ayının paylaşım ve kardeşlik olduğuna dikkat çeken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Bu iftarımızı Şanlıurfa’daki medreselerde eğitim gören kardeşlerimiz ve genç Stk Üyeleriyle bir araya gelerek iftarımızı açtık. İftarımıza teşrif eden Genç STK Üyelerimize ve eğitim gören kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.


Karaköprüde düzenlenen Büyükşehir Belediyesi’nin iftarına katılan öğrenciler güzel bir Ramazan programı yaşadı.Gençler, gerek hizmetlerden dolayı gerekse etkinliklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.




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