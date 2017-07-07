Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 16:04

Büyükşehir GES ile tasarruf sağlayacak

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen şanlıurfa içme suyu arıtma tesisinde GES kurularak elektrik enerjisi üretilmesi işi kapsamında çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir GES ile tasarruf sağlayacak

07 Temmuz 2017 16:04


Kurulacak olan santralde üretilen güç 700kWe/h olup yılda toplam 1046 MW/h üretim sağlanacaktır. Yaklaşık 500 hanenin elektrik enerjisini karşılayacak büyüklükte bir proje olup üretilen enerji santralinde kurulu bulunduğu merkez içme suyu arıtma tesisinde kullanılacak.


Projenin gerçekleşmesi için yürütülen gayretli çalışmalar neticesinde Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden 707.730 TL proje desteği (hibe) alındı. Hayata geçirilecek bu proje ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğü yılda yaklaşık 360.000 TL kazanç sağlayacak.


Yenilenebilir enerji kullanımı desteği için birçok tesis ve noktada çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü hali hazırda 3 farklı noktada (Akçakale, Ceylanpınar,Harran) toplamda 1.750kWe/h üretimi olacak 3 tesisin daha projelendirme çalışmalarına devam etmektedir.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:40
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!