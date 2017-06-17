Büyükşehir Hilvan’ın çehresini değiştirdi

Büyükşehir Belediyesi, Hilvan ilçesinde yaptığı altyapı, üstyapı, park-bahçe ve diğer belediyecilik hizmetleriyle Hilvan’ın değişimini sağladı. Birbiri ardına hayata geçirilen projelerle ilçe halkı, ekonomik ve sosyal alanda yeniliklerle buluştu. İlçe genelinde başlatılan altyapı, üstyapı, yeşillendirme ve sosyal tesisleri ile sosyal yaşamın her alanında etkisini gösteren Büyükşehir Belediyesi, ilçede hayatı daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Altyapıda devrim niteliğinde hizmetler

Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ, Hilvan’da 9 bin 830 metre içme suyu hattı, 12 bin 700 metre kanalizasyon hattı ve bin 500 metre yağmur suyu hattı döşedi. Hilvan’da üstyapının yanı sıra altyapı çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezindeki her haneye kesintisiz içme suyu temin etti. Büyükşehir Belediyesi, kullanılan ve atık su statüsüne gelen suların doğaya sağlıklı bir şekilde geri kazanımının sağlanabilmesi için Hilvan Atık Su Arıtma Tesisini tamamlayarak ilçe halkının hizmetine sundu.

Hilvan’a prestij cadde

’Prestij cadde uygulaması’ kapsamında Hilvan’da altyapı hizmetlerini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi İnönü Caddesine prestij kazandırdı. İlçede birçok cadde ve ara sokaklarda sıcak asfalt serimi yapan Büyükşehir Belediyesi ilçe sokaklarını tozdan, çamurdan ve çukurdan kurtardı.

Hilvan’da ŞUSKİ, DEDAŞ, Telekom, AYKOME ve diğer ilçe kurum ve kuruluşlarla koordineli bir çalışma yürüterek altyapı hizmetlerinin tamamlandığı cadde ve bulvarlarda asfalt serim işini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalar çerçevesinde 30 bin 222 metrekare sıcak asfalt serimi yaparken, 55 bin 189 metrekare kilitli parke taşı döşemesi yaptı.

Hilvan mesire alanı halkın hizmetine sunuldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan TOKİ konutlarının yanında yapımı tamamlanan 100 bin metrekarelik mesire alanı tamamlandı ve halkın hizmetine sunuldu. İçerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, oturma ve piknik alanları ile araç otoparkı olan Hilvan Mesire Alanının açılışında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "100 bin metrekarelik alanımız içerisinde ailelerimizin rahatça gelip oturabileceği, dinlenebileceği refah bir ortam oluşturduk. Bu ihtiyaçtı ve şükürler olsun ki bu eksikliği de giderdik" dedi.

Büyükşehir Hilvan’da modern semt pazarı yapıyor

Hilvan ilçesinde Gölbaşı Mahallesi’nde yapımı devam eden ilçe semt pazarı tamamlandığında bölgede ihtiyacı duyulan pazar sıkıntısını ortadan kaldırmış olacak. Gelişigüzel, günü birlik pazarlar yerine düzenli, üstü kapalı modern semt pazarına geçecek olan pazarcı esnafı ve rahat alışveriş imkanı yakalayacak olan ilçe halkı, semt pazarı inşaatından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ilçede verilen iftar davetinde yaptığı açıklamada Hilvan prestij caddesinde cephe düzenleme çalışmasına başlayacaklarının da altını çizdi.

Hilvan’a estetik bir görünüm kazandıran prestij cadde uygulamasının tamamlandığını belirten Başkan Çiftçi, "Hilvan için yapmış olduğumuz çarşı bölgesindeki prestij caddesinde şimdi de cephe düzenleme işini başlatıyoruz. Caddenin altyapı ve üstyapısı bitti, suyunu, kanalını, yağmur drenajını tamamladık, aydınlatmaları yer altına aldık, asfaltını serdik ve kaldırımlarını yaptık. Şimdi ise cephe düzenleme işi sırada. Çünkü şehirler o toplumun kimliğidir. Eğer dışarıdan gelen bir misafir, çarşıda gezinirken bir düzen, nizam ve kalite görmediği zaman şehir olarak eleştiri yapmakta haklı. Onun için de cephe düzenleme işini de tamamlayarak Hilvan merkezini estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşturacağız" ifadelerini kulandı.