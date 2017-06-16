Büyükşehir iftar buluşmasını Karaköprü’de sürdürdü

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, Karaköprü Belediye Başkanı Mettin Baydilli, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bütün ilçelere hizmet etmek için çalıştığını belirterek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Karaköprü’de hizmete başladık, şimdide 13 ilçemize hizmet ediyoruz. Bu iftarda Karaköprülülerle birlikteyiz. İftar sofraları paylaşma, barış ve huzurla kuruluyor. AK belediyeler 81 ilde bu tür programları gerçekleştiriyor. Her ilçede böyle güzel iftarlarda buluşuyoruz" dedi. Vatandaşların aynı sofrada buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür ederek açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ise, "Ramazan ayının bu iftarını Karaköprülülerle aynı sofrada yapmak ve aynı duaları paylaşmak huzur veriyor. Ülkemize de sıkıntıların bertaraf olması için birlikte dua ediyoruz" diyerek huzur içerisinde bayrama ulaşmayı diledi.

Karaköprüde düzenlenen Büyükşehir Belediyesi’nin iftarına binlerce kişi katılarak Ramazan ayının manevi havasını yaşadı. Vatandaşlar, programı düzenlenmesinde öncülük yapan Büyükşehir Belediyes Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.