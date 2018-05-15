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15 Mayıs 2018 15:44

Büyükşehir öğrencileri mesleğe hazırlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, gençlere yönelik yatırımları devam ediyor.

Büyükşehir öğrencileri mesleğe hazırlıyor

15 Mayıs 2018 15:44

Sportif aktiviteler, gençlik merkezlerinde düzenlediği gelişim kurslarının yanı sıra, üniversite öğrencilerine yönelik teknik geziler düzenleyerek öğrencilerinin teorik bilginin yanında pratik bilgiye sahip olması adına çalışmalar yürütüyor.


Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan gençlik meclisi, gençlere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim gören 50 kişilik öğrenci grubu İlk olarak Büyükşehir belediyesi entegre katı atık tesisi ve merkez atık su arıtma tesislerinde incelemelerde bulunarak burada ilgili teknik personel tarafından hem sözlü hem de görsel olarak bilgilendirildi.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Çevre ve Kent Komisyon Başkanı M. Ferat Çiftçi yaptığı konuşmada, "Gençlik meclisi olarak tüm kaynaklarımızı okuyan, araştıran, düşünen, özgüveni yüksek, sanata ve bilime ilgili, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, ahlaklı, üretici, kaynakları etkin kullanan, çevreye duyarlı bir Şanlıurfa gençliği yetiştirmek için kullanıyoruz. Gençlik Meclisimiz yaptığı bu teknik gezi ile çevreye duyarlı gençlerle kent duyarlılığını arttırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda yarının geleceğini inşa edecek olan genç mühendis adaylarımızın teorik bilginin yanında pratik bilgiye dayalı tecrübe edinmesini hedeflemekteyiz. Gezide emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi olmak üzere, Harran üniversitesi Öğretim üyelerine, Tesislerimizde görev yapan başmühendislerimize ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.




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