Büyükşehir Ramazan ayına özel etkinliklerle devam edecek

Vatandaşlara Ramazan ayının maneviyatını yaşatacak programlar düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, kuracağı kardeşlik sofraları ile kent merkezinin yanı sıra 13 ilçenin tümünde vatandaşları aynı çatı altında buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi etkinlik takvimini belirledi. İlahi dinletilerin ağırlıkta olduğu programlarda iftar buluşmaları, ikram ve mevlid programı da takvim içerisinde yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk iftar programını Şehit ve Gazi yakınlarına ayırdı. Sakıbın Köşkünde düzenlenecek iftar programında ilahi dinletileri de yer alacakken, Çiftçi ile Büyükşehir yönetim kadrosu da iftara katılarak şehit ve gazi yakınları ile bir kez daha buluşacak.

Toplu taşımada 24 saat hizmet verilecek

Ramazan ayına özel olarak toplu taşımada da düzenlemeye giden Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede çoğu hatlarda 24 saat esası ile ulaşım hizmeti sunacak. Gece sahur hareketliliğini de göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, 12-Çağdaş Çankaya, 21-Bağlarbaşı, 22-Süleymaniye, 41B-Eyyübiye Hastanesi, 71-Güzelşehir, 72-Mehmet Hafız Bulvarı ve 76-Maşuk hatlarında gece saat 02:30’kadar 33/43/63/73/90 hatlarında ise 24 saat esası ile halka hizmet verecek.

Ramazan sokağında adres hamarat eller çarşısı

Ramazan ayı boyunca her akşam ilahi konserleri, tiyatro oyunları, söyleşiler, film gösterimleri, Kur’an-ı Kerim Tilaveti, Hacivat ve Karagöz gösterileri ile çeşitli buluşmalar düzenleyecek olan Büyükşehir Belediyesi, bu yılki Ramazan Sokağını Halepli Bahçe’de bulunan Hamarat Eller Çarşısında kurdu. Çarşıda çocuklar için de oyun grupları da düşünüldü.

“ Ramazan, Şanlıurfa’da yaşanır”

Tüm vatandaşların Ramazanını kutlayarak yapılan çalışmaları aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, yaptığı değerlendirmesinde "Rahman ve mağfiretle dolu Ramazan Ayına girmiş bulunmaktayız. Tüm Şanlıurfalı hemşerilerimin Ramazan aylarını tebrik ediyorum. Huzur dolu bir ibadet geçirmelerini yüce rabbimizden niyaz ediyoruz. Ramazan ayında Büyükşehir Belediye Başkanlığımız halkımızın hayatını rahatlatabilmek ve onların daha huzurlu bir Ramazan geçirmeleri için bir çok çalışma hazırladı. Her zaman olduğu gibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Ramazan ayı hazırlığını Halepli Bahçe’de Hamarat Eller Çarşısı’nda gerçekleştiriyor. Alanımızda konserler, tiyatro oyunları, çocuklara yönelik gösteriler, söyleşiler, Kur’an- ı Kerim Tilaveti, Hacivat Karagöz oyunları var. Bu minvalde Ramazan ve çocuk temalı olarak çocuklarımızın Ramazanın maneviyatını ve ruh halini kafalarına yerleştirmek için çok güzel program hazırladık. Şanlıurfalı kardeşlerim her gün iftar ve teravihten sonra ramazan sokağına gidebilirler. Ramazan sokağındaki faaliyetlerle güzel zaman geçirebilirler. Her yıl olduğu gibi bu yılda 13 ilçemizde hem ilahi konserlerimizi hem de ilçede oturan halkımızla, yetim ve öksüzlerle, yaşlılarla ve ilçedeki tüm vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yapacağız. İlçelerdeki iftar programlarından önce de ilçe halkımıza kazandırmış olduğumuz hizmetlerin açılışlarını birlikte gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah iyi bir Ramazan geçer. Hedefimiz tüm kardeşlerimizin huzur dolu bir ramazan geçirmesidir" diye konuştu.