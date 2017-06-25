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25 Haziran 2017 17:22

Büyükşehir son iftar yemeğini yetimler ile yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Şehit ve Gazi aileleri ile başladığı iftar ikramlarının son günkü buluşmasını yetim ailelerine ayırdı.

Büyükşehir son iftar yemeğini yetimler ile yaptı

25 Haziran 2017 17:22

Sema Çiftçi’nin ev sahipliği yaptığı buluşmada, aileler, davetlerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.


Kent merkezinin yanı sıra 13 ilçenin tümünde kurduğu iftar sofraları ile vatandaşları aynı çatı altında buluşturan Büyükşehir Belediyesi, son iftar programını yetim aileleri için düzenledi. Günyüzü Derneği çatı altında kayıtlı olan yetim aileleri, ilk olarak evlerinden Büyükşehir Belediyesi araçları ile alınarak, Cumhuriyet Tesislerine götürüldü. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi’nin ev sahipliğinde bir araya gelen aileler, bir taraftan iftar açarken diğer yandan sohbet ederek güzel vakitler geçirdi. Sema Çiftçi oyuncak ve hediyeler dağıtmayı ihmal etmezken, programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Emin Özçınar ise ailelerin sorunlarını dinledi.


Program ile ilgili kısa bir değerlendirme yapan Sema Çiftçi, "Mübarek Ramazan ayının son iftarı için soframıza konuk olan ailelerimize teşekkür ediyorum. Biz, her zaman dediğimiz gibi büyük bir aileyiz ve bir aile olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Bu vesile ile tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum" dedi.




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