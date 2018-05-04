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04 Mayıs 2018 15:06

Büyükşehir Spor Turnuvası Judo müsabakaları ile son buldu

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’daki gençlerin spor aktivitelerine katılması için kentte başlattığı ’8 Branşta spor turnuvasını’ Judo müsabakaları ile son buldu.

Büyükşehir Spor Turnuvası Judo müsabakaları ile son buldu

04 Mayıs 2018 15:06


Gençleri sporla buluşturmak ve lisanslı sporcular yetiştirmek için Şanlıurfa’da tesisleşme anlamında birçok proje yürüten Büyükşehir Belediyesi, kurmuş olduğu alt yapının ardından gençleri sporla buluşturmak için birçok etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda Yenice spor tesislerinde yapılan spor turnuvaları, Futbol, Güreş, Tekvando, Basketbol, Hentbol, Atletizim, ve Karakucak müsabakalarının ardından Judo ile son buldu. Yenice Spor tesislerinde gerçekleştirilen Judo müsabakalarında 30 Kilogramda Tuncay Turman, 34 Kilogramda Mehmet Emin Doğan, 38 Kilogramda Ahmet Kızılay, 42 Kilogramda Kemal Ayaz, 46 Kilogramda İbrahim Elma, 50 Kilogramda Abdülkadir Teker, 60 Kiloda İbrahim Taş birinci oldu.




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