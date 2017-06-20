Büyükşehir Suruç’ta iftar yemeği düzenledi

Suruçluların yoğun katılım gösterdiği iftar öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Çiftçi, "Suruç’u geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Namık Kemal İlk Öğretim Okulun bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Suruç İlçe Kaymakamı ve Suruç Belediye Başkan Vekili Ferhat Sinanoğlu, AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mehmet Yavuz, AK Parti Birecik İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar, Parti teşkilat üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Bizler Ramazan boyunca her gün bir ilçedeki kardeşlerimizle bir araya gelerek iftar açıyoruz. Bugünde Suruçlu kardeşlerimizle bir araya geldik. Suruç’ta yapılacak çalışmaları planladık. Toplantılarımızı yaptık. Hazırlıklar tamamlandı. Bayramdan sonra asfalt çalışmamız sürecek. Yapamayacağımız şeyleri söylemeyiz. Yapacaklarımızı söyleriz. Suruç’a pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Suruç ilçemiz kardeş belediyemizdir. Hem Büyükşehir hem de kardeşlik görevimizi yapıyoruz. Suruç’u geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.

Suruç’ta kurulan iftar sofrasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür eden Suruç İlçe Kaymakamı ve Suruç Belediye Vekili Ferhat Sinanoğlu ise Büyükşehir’in Suruç’a yapacağı hizmetlerin katlanarak süreceğini ifade etti.

iftarını açan Suruçlular hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.