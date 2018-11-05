Büyükşehir tiyatrosu yeni sezon perdelerini açtı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ünlü romancı ve oyun yazarı Orhan Kemal'in yazdığı '72. Koğuş' isimli bir oyunla sevenleri ile buluştu.

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde tiyatro severlerle buluşan Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, kasım ayı itibariyle sezonun ilk oyununu sergiledi. Şair Nabi Kültür Merkezi'nde Orhan Kemal'in yazdığı '72. Koğuş' isimli oyunla seyircisi ile buluşan Şehir Tiyatrosu ekibi, izleyicilerle buluştu

"Şanlıurfa, ilk tiyatro ve ilk sanatın icra edildiği şehirdir"

Oyunun Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde de sergileneceğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Tiyatro ekibimiz daha önceleri sadece il merkezinde oyun gösterilerini yapıyordu. 3 yıldır Şanlıurfa merkezde sergilediğimiz oyunların ilçelerimizde de sahneliyoruz. Bunun yanı sıra konservatuarımızın sıra gecesi ekibini Urfa'mızın kültürünü müziğe olan kadirşinaslığını diğer ilçelerimize de aktarıyoruz. Çocuklarımız gönül rahatlığıyla sanatla uğrasınlar diye sanat sokağını kurduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'nin talimatıyla çocuklar kitapla buluşsun diye Eğitim ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü kurduk. 4 yılda 980 bin kitabımızı ücretsiz olarak çocuklara dağıttık. Sizler yanımızda oldukça çok güzel şeyler yapacağız. Tüm ekibi tebrik ediyorum" dedi.

Geleneksel Anadolu Kültür Sanat Atölyeleri Üniversitesi Direktörü Işın Fırat ise "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni böyle güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları gerçekten aktire şayandır ayakta alkışlamak şapka çıkarmak gerek" diye konuştu.

Şehir Tiyatrosu ekibi, aynı oyunla kasım ayı içerisinde 10 ilçeye de turne düzenleyecek.