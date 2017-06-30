Büyükşehir trambüs tanıtımını yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 etap şeklinde projelendirilen trambüs tanıtımı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin katılımıyla yapılacak.

4 Etap olan projenin ilk etabı 7 bin 736 metre uzunluğundaki toplu taşıma merkezinden müzeler bölgesi arası olacaktır. 2’nci Etabı toplu taşıma merkezinden Karaköprü’ye, 3’üncü Etabı toplu taşıma merkezinden Eyyübiye Devlet Hastanesine ve 4’üncü Etabı ise toplu taşıma merkezinden Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü arasında raylı sistemle ulaşım ağı sağlanacak.

25 metre uzunluğundaki trambüs araçları, hat ve depo binası 52 kamera ile izlenecek, havai hat güvenliği için hat kısa devreleri ve hat, trafo besleme gerilimleri scada ile sensörler yardımcılığı ile anlık olarak izleme merkezinden kontrol edilecektir. Sisteme Anında bilgisayar vasıtası ile müdahale mümkün olacaktır. Güzergahtaki araçların doluluk, hattaki konumu ve duraklardaki vatandaş sayısı anlık takip edilerek operatiflik kapasitesi arttırılacaktır.

Çiftçi’den Tanıtıma davet

03 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat, 16.00’da GAPTEM Konferans Salonunda tanıtım programının yapılacağını belirten Çiftçi, Tüm Şanlıurfalıları davet etti.