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19 Haziran 2017 16:27

Büyükşehir Viranşehir’de çalışmalarına devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’de yıllardır ihtiyacı duyulan hizmetleri birer birer tamamlayarak ilçe halkının hizmetine sundu.

Büyükşehir Viranşehir’de çalışmalarına devam ediyor

19 Haziran 2017 16:27


Kilitli parke, sıcak asfalt, sathi asfalt, kaldırım-bordür, semt pazarı, semt sahası, otogar ve diğer çalışmalarının tamamlandığı ilçede, Viranşehirliler yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür etti.


Viranşehir’in altyapısı güçlendirildi


Viranşehir’de merkezinde ve kırsalında altyapıya büyük yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte ilçeye 28 Bin 760 metre içme suyu, 20 Bin 360 metre kanalizasyon, bin 80 metre yağmur suyu drenajı tesis etti. Ayrıca ilçede 120 adet sondaj kuyusu açıldı.


Büyükşehir ilçeye prestij cadde kazandırdı


Tüm ilçelerde prestij cadde Uygulamasını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’de uygulama çerçevesinde birçok cadde ve bulvarın görünümünü değiştirdi. Caddelerin altyapısında köklü revizyonlar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi daha sonra cadde ve bulvarları kilitli parke ve sıcak asfaltla buluşturdu. İlçede kaldırımlarda yenileme yapan ekipler kaldırımları engellilere uygun standartlara getirdi.


198 bin metrekare kilitli parke döşendi


Her ilçede olduğu gibi Viranşehir’de de altyapıdan üst yapıya, kırsaldan merkeze, park bahçeden ulaşıma birçok sosyal tesisleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’e 198 bin metrekare kilitli parke döşemesi yaparken 4 bin tonu aşkın ise asfalt yama hizmeti sundu.


Mahalle yolları sıcak asfaltla tanıştı


Viranşehir ilçesinde başta Yenişehir, Gazi, Eski Urfa, Ceylanpınar Caddesi ve diğer mahalle yolları Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt atağı ile değişimi yaşadı.


Kırsalda yol standardı yükseltildi


Kırsal mahallelerde ulaşım şartlarını iyileştirme çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede 35.3 Km 1. kat sathi asfalt, 82 Km 2.kat sathi asfalt olmak üzere toplamda 117.3 Km yol yapımı gerçekleştirdi.


Semt pazarı-spor kompleksi hizmete açıldı


Her ilçeye semt pazarı ve semt sahası yapma hedefinde emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi Viranşehir’de 2 Adet Semt Pazarı 1 Adet de Semt Sahası inşaat etti. Yenişehir ve Bahçelievler Mahallesi’nde Bin 590 metrekarelik arazi üzerinde inşa edilen semt pazarının yanı sıra Emiroğlu Mahallesinde 2 bin 100 metrekarelik alan üzerinde inşaatı tamamlanan spor kompleksi de gençlerin hizmetine sunuldu.


Viranşehir ilçe mezarlığı onarılıyor


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir Aile Mezarlığında genişletme çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarına da devam ediyor. İlçe mezarlığının kapasiteni artıran ve ihata duvarını onaran Büyükşehir Belediyesi ihata duvarının yanı sıra mezarlık içerisinde de yürüme yolları, çeşmeler ve gasil hane yapıyor.


Viranşehir şehirlerarası otobüs terminali açıldı


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Viranşehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.


Viranşehir-Mardin karayolu üzerinde 3 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 17 bin 500 metrekare üzerine kurulu otogarın içersinde kafeterya, restoran, çocuk oyun grubu, misafirhane, emzirme odası, sağlık kabini, kırsal minibüsler için otopark, özel otopark, bay bayan soyunma odaları, kayıp eşya ve emanet bürosu, müdüriyet, bay ve bayan berber salonu ile mescit yer alıyor.




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