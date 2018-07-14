Büyükşehir yüzme havuzlarına yoğun ilgi

Yüzme havuzunda vatandaşın talep ve önerilerini de dinleyen Çiftçi, "Şehir merkezi ve ilçelerimizde 20 yüzme havuzumuz vatandaşlarımızın hizmetinde" dedi.

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerinde toplamda 20 yüzme havuzu ile vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzları, vatandaşların sıcak günlerde en çok rağbet ettiği adreslerin başında geliyor. Yüzme havuzu yapımlarına önem vererek özellikle gençlerin gölet ve sulama kanallarından uzak durmasını isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek temasları sırasında Siverek Yüzme Havuzuna giderek burada vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Gezilerini değerlendiren Nihat Çiftçi, "Siverek ilçemizdeyiz. Şanlıurfa’da havalar çok sıcak, gerek ilçe belediyemiz ve onlara devrettiğimiz havuzlar gerekse Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 17 tane kapalı ve açık havuzlarımızla vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Toplam Şanlıurfa’da 20 tane yüzme havuzu gençlerimizin, halkımızın hizmetinde. Hizmeti önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Yüzme havuzu yapımları sürüyor

Şanlıurfa’nın sıcak iklim kuşağında yer aldığını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Sıcak bir iklim kuşağındayız. Bizim gençlerimizin ve vatandaşlarımızın serinlemesi lazım. Küçük yaşta yüzme tekniklerini uzmanlar tarafından verilmek suretiyle eğitim almış oluyorlar. Aynı şekilde onlar içinde bir eğlencedir. Şanlıurfa bu anlamada önemli bir ivme yakaladı. Daha önce olmayan havuzlar şimdi katlanarak gidiyor. Yakın bir tarihte resmi açılışı yapılacak olan Siverek Belediyemizin çok büyük bir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu devreye giriyor. Siverek büyük bir ilçe. Diğer bir havuzumuzda bu defa yine aynı şekilde Selimpınar Vadisi’nde yapılmak üzere şuan inşaat aşamasında. Halkımızı önemsiyoruz. Onların sağlığı da, sporu da, serinlemeleri de önemli. Kazasız belasız cankurtaranlarımız, uzmanlarımız, temsilcilerimiz vatandaşın bize teslim edilen bu emanetlerine iyi bakmalarını ve güzel tekniklerle de yüzmeyi öğretmelerini talimat olarak veriyoruz. Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Öte yandan ilçe ziyaretleri kapsamında esnafı gezerek vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Çiftçi, her zaman vatandaşların emrinde olduklarını belirtti.