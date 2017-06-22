Büyükşehir zabıta ekiplerinden bayram denetimi

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle kaldırımlarda gelişi güzel işportacıların satış yapmalarına izin vermeyen Büyükşehir Zabıta ekipleri tezgahlarda satışa sunulan tatlı ve şekerlerin kalitesini de denetledi.

Şehir merkezindeki iş yerlerini denetleyen Büyükşehir Zabıta Ekipleri, marketlerde tatlı reyonlarını kontrol ederek standartlara uymayan ürünlerin olup olmadığını inceledi. Vatandaşların bayram hazırlıklarını daha rahat bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla kent merkezinde zabıta tedbirleri yönünden önlemlerini alan Zabıta Daire Başkanlığı, bayram süresince denetimlerini sürdürecek.