Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 14:45

Büyükşehir zabıta ekiplerinden bayram denetimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Bayram dolayısıyla tezgahlarda satılan şeker ve tatlı türlerinin kalitesini denetledi.

Büyükşehir zabıta ekiplerinden bayram denetimi

22 Haziran 2017 14:45


Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle kaldırımlarda gelişi güzel işportacıların satış yapmalarına izin vermeyen Büyükşehir Zabıta ekipleri tezgahlarda satışa sunulan tatlı ve şekerlerin kalitesini de denetledi.


Şehir merkezindeki iş yerlerini denetleyen Büyükşehir Zabıta Ekipleri, marketlerde tatlı reyonlarını kontrol ederek standartlara uymayan ürünlerin olup olmadığını inceledi. Vatandaşların bayram hazırlıklarını daha rahat bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla kent merkezinde zabıta tedbirleri yönünden önlemlerini alan Zabıta Daire Başkanlığı, bayram süresince denetimlerini sürdürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:53
  • Güneş :04:59
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!