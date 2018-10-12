Büyükşehirde yol çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'da yaptığı katlı köprülü kavşaklar, bulvarlar, beton yol uygulaması ve kırsal mahallelerdeki yolları sıcak asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, sorunsuz bir ulaşım hedefliyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye olmak üzere 3 ayrı merkez ilçede çalışmalar tam hız sürerken diğer ilçelerde ise eşit hizmet anlayışıyla çalışmalar devam ediyor.

Karaköprü Seyrantepe'de yollar genişletiliyor

Karaköprü İlçesinde Narlıdere Viyadük ve Köprülü Kavşakta yan servis yollarının yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öte yandan Seyrantepe Mahallesinde ise TOKİ Konutlarının yer aldığı bölgede yol açma ve genişletme çalışmalarını yürütüyor. Seyrantepe Mahallesi 8015 ve 8018 sokakları adeta şantiyeye çeviren Büyükşehir Belediyesi, 10 metre genişliğindeki mevcut yolu 3 katına çıkartıyor. Yol Asfalt Şubesine ait iş makinelerinin çalışma yürüttüğü yolda kazı ve dolgunun yanı sıra terasman kotuna getirme çabaları devam ediyor.

Konuklu'da okul yoluna başlandı

Haliliye İlçesine bağlı Konuklu Mahallesinde eğitim ve öğretime hizmet veren Konuklu İlköğretim Okulu ve Meslek Lisesi yolu yürütülen çalışmalar kapsamında açılmaya başlandı. Konuklu İlköğretim Okulu önünde yürütülen kazı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.