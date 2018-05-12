Büyükşehir’den 21 bin öğrenciye deneme sınavı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfalı gençlerin eğitimlerine yönelik desteklerini sürdürüyor. İl genelinde açtığı kütüphaneler, kurslar ve 1 milyon kitap kampanyası ile Türkiye gündeminde geniş yer bulan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kez 12. sınıf öğrencilerine yönelik Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı gerçekleştirdi.

Çiftçi, öğrencilere başarılar diledi

Viranşehir temasları sırasında ziyaret ettiği Viranşehir Halime Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere başarılar dileyerek, eğitime yönelik yapılan çalışmaları aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimizin güvencesi olan öğrenci kardeşlerimize katkı sunmaya devam ediyoruz. 19.4 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da bu potansiyelin farkında olan Büyükşehir kadroları, bu yöndeki çalışmalarına hız kazandırarak devam edecek. Gençleri önemsiyoruz ve gençler konusunda eğitim olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.

Büyükşehir’den 13 ilçeye 20 kütüphane

Gençleri eğitimle buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçe genelinde 20 kütüphane oluşturarak gençlerin hizmetine sundu. Kütüphanesi olmayan okulları tespit ederek mevcut okullarda belirlenen bir sınıfı önce tadilattan geçiren ardından boya, masa, dolap ve gerekli donanımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi kütüphane için ortamı hazırlamasının ardından kitap nakilleri yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında uygulamalar devam ederken, eğitim camiası da çalışmaları takdirle karşılıyor.