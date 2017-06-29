Büyükşehirden 5 yıldız konforunda yüzme havuzları

Büyükşehir Belediyesi halkın yüzme talebini karşılamak için 13 ilçede yaptığı 18 havuzla hizmet veriyor.

Havuzları inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Şanlıurfa Türkiye en sıcak bölgesinde ve en sıcak ili. Şuanda hava güneşte 60 derece sıcaklık gölgede ise 45 dereceyi bulan bir sıcaklık var. Dolayısıyla insanlarımızın serinlemeye ihtiyacı var. Gençlerimizin, çocuklarımızın ve ebeveynlerin serinleme ve yüzme ihtiyacını karşılamak üzere 18 yüzme havuzuyla vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Her havuzumuzda üç tane cankurtaran var. Çocuklarımız sabah 9.30’da geliyor, akşam 19.30 kadar burada onlara hizmet veriyoruz. Pazartesi hariç haftanın altı günü yüzme kursu veriyoruz ve kurslarımız devem ediyor. Yaz kursları için sivil toplum örgütlerimizin talepleri geldiği taktirde onların da o ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlama yapıyoruz. Yaz okullarındaki çocuklarımızı burada eğitiyoruz. Yüzme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şanlıurfa daha önce boğulma vakaların çok yüksek bir ilimizdi. 2013 - 2014 sezonundan itibaren yapılan çalışmalar meyvesini verdi. Şuan da gençlerimiz sizlerinde gördüğünüz gibi yüzüyor, keyifleniyor eğleniyor, biz de bu durumdan büyük mutluluk duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bununla da yetinmedik. Gençlerimizin, çocuklarımızın yüzmeyi spor branşı haline getirebilmesi için, yeni olimpik yüzme havuzumuzun temelini attık. Gelecek yıl inşallah olimpik havuzumuz da faaliyete girecek. Daha önceleri Şanlıurfa’da yüzme branşında şampiyonlar çıkarırdı, inşallah burada yüzme öğrenen gençlerimiz, yapılacak Türkiye şampiyonalarında Şanlıurfa’nın adını duyuracaklardır. Yüzme havuzlarımızın olmadığı bölge, semt ve yerlerde portatif dört adet yüzme havuzumuz var. Belediye personellerimiz gözetiminde çocuklarımız yüzme eğitimi görmektedir. Bu yaz aylarını inşallah çocuklarımızın cıvıl cıvıl serinleyerek geçirecekler. Şanlıurfa’daki gençleri, ilçelerdeki gençlerimiz dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyemizin hizmet verdiği yüzme havuzlarına bekliyoruz. Havuzlarımız hem hijyen anlamında hem de dinlenme anlamında mükemmel birer tesis konumunda. Halkımızı, vatandaşlarımızı tesislerimize bekliyoruz. Gecen sezon havuzlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın sayısı 350 ile 374 bin arasındaydı. Şanlıurfa genç bir nüfusa sahip. Bu talepler artıkça yeni havuzlar, yeni spor tesisleri yapıyoruz. 18 yüzme havuzu ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi gençlerin sulama kanalları yerine modern yüzme havuzlarında, tehlikeden uzak serinlemelerine olanak sağlıyor" ifadelerini kullandı.