Büyükşehir’den Birecik’te sıcak asfalt atağı

Birecik ilçesi Mezra Mahallesi, Mezra İlkokulu-Ortaokulu ve TOKİ Konutları yolunda sıcak asfalt serimi yaparak yolları çamur ve çukurdan kurtaran Büyükşehir Belediyesi, son olarak Birecik İlçe Devlet Hastanesi yolunu asfalta hazırladı. Mezra Mahallesinde eğitim ve öğretim yapan ilkokul ve ortaokulun oldukça kötü durumda olan yolunu sıcak asfaltla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi’ne Okul Müdürü Mehmet Çoban teşekkür etti. Okul yollarının asfaltlanmadan önceki halinin oldukça kötü olduğuna dikkat çeken Okul Müdürü Çoban, “Nisan ayından bu yana okulumuzun yolu oldukça kötü durumda idi. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz bu durumdan şikayet ediyorlardı. Bugün gördüğünüz gibi Büyükşehir Belediyesi yollarımızı asfaltladı bizi de büyük bir masraftan kurtardı. Arabalarımız her gün tamirhaneye gidiyordu. Ayrıca okulumuza her gün tarlalardan gelen öğrencilerin ayaklarındaki çamurdan dolayı berbat oluyordu. Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

20 yıldan bu yana 4 dönemdir Mezra’nın belde olduğunu ancak Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne dönüştüğünü hatırlatan Birecik ilçesi Mezra Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç, 20 yıldır görmedikleri hizmetleri Büyükşehir Belediyesi sayesinde gördüklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve ekibine mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden Mezra Mahallesi Muhtarı Kılıç, “Mahallemiz Büyükşehir olduğumuz günden belli çok hizmet gördü. 150 bin metrekare kilit taşı, 7 bin metre kanalizasyon ve 3 bin metre içme suyu hattı döşemesi yapan Büyükşehir şuanda 6 kilometrelik yolumuzu sıcak asfaltla buluşturdu. Bu hizmetlerinden ötürü Nihat Çiftçi ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mezra Mahalle Sakinleri de mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Nihat Çftçi’ye minnettarlık duyduklarını kaydetti.