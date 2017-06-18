Büyükşehirden Bozova’yı değiştiren yatırımlar

Altyapıdan üst yapıya, park, bahçeden ulaşıma, ekonomik gelişmeden sosyal yaşamın her alanına kadar etkisini gösteren Büyükşehir Belediyesi ilçede hayatı daha da yaşanabilir bir hale getirmeye devam ediyor.

Şanlıurfa’nın turizm alanında öne çıkan ilçelerinden Bozova’ya altyapıdan yol çalışmalarına, yeni tesislerin yapımından sosyal yaşama kadar her alanda yenilikler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ilçede çalışmalarına devam ediyor.

İlçelerde yürütülen sıcak asfalt, sathi asfalt, prestij cadde uygulaması, kilitli parke döşeme işi, kaldırım, semt pazarı, semt sahası, kültür merkezi ve diğer fiziki ve sosyal faaliyetlerle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında da yatırımlarını sürdürüyor.

Bozova altyapısı sil baştan

Büyükşehir Belediyesi ’Altyapıda 100 Yıllık Çözümler’ hedefi ile 13 ilçenin tümünde de başlatmış olduğu çalışmalarını Bozova’da da sürdürüyor. İlçenin altyapısında köklü değişime giden Büyükşehir Belediyesi, kullanılamaz hale gelen altyapı malzemelerini uzun ömürlü ve kaliteli malzemelerde revize ederek halkın hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin bizzat takip ettiği çalışmalar kapsamında Bozova’da son olarak 4 bin 200 metrelik içme suyu şebeke hattı, 2 bin 600 metrelik yağmursuyu şebeke hattı ve 18 bin 300 metrelik ise kanalizasyon hattı değişimi yapıldı.

Yaslıca’da 22 yıllık su sorunu büyükşehir ile çözüldü

Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmalarını özverili bir şekilde sürdüren Büyükşehir ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Bozova İlçesine bağlı Yaslıca Mahallesinin 22 yıllık içme suyu sorununu çözdü. Başlatılan vizyonel çalışmalar kapsamında ilçelerin 100 yıllık altyapı sorununa kalıcı çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını koordinasyonlu ve planlı bir şekilde sürdürdü.

106 bin metrekare asfalt 110 bin metrekare kilitli parke

Turizm bölgesi Bozova’ya ulaşımı daha da kolaylaştırmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi, prestij caddeler ve özellikle Çatak Bölgesi olmak üzere ilçenin merkezinin diğer bölgeleri ve kırsal kesimlerde toplamda 106 bin 626 metrekarelik asfalt serimi gerçekleştirdi. Bozova’da ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kilitli parke döşemesine ağırlık veren Büyükşehir bu kapsamda 110 bin 478 metrekare kilitli parke döşemesi yaparak Bozova’nın yollarını çamurdan ve çukurdan kurtardı.

Bozova prestij caddesine kavuştu

Şanlıurfa kent merkezi ve tüm ilçelerde Prestij Caddesi Uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi, Bozova’da altyapı çalışmalarını tamamladığı caddeleri ilk kez sıcak asfaltla buluşturdu.

Kaliteli yollar inşa ederek İlçelerin yıllardır beklediği hizmetleri bir bir vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, ilçe genelinde uzun ömürlü yollar inşa etti. İlçede belirlenen yolları gece gündüz demeden asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, caddeleri ilçe halkının hizmetine sundu.

Yaslıca’nın yol sorunu çözüme kavuştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesinde yaşanan yol sorununu çözüme kavuşturdu. Daha önceki dönemlerde kullanılamaz hale gelen güzergahın revize edilerek hizmete sunulması için yoğun çalışma temposu harcayan Büyükşehir Belediyesi Yaslıcılıları yazın tozlu, kışın ise çamurlu yollardan kurtardı.

Bozova’da 2 adet spor kompleksi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bozova İlçe Merkezinde ve Yaylak’ta birer Spor Kompleksi yaparak gençlerin hizmetine sundu. Kent merkezinin yanı sıra ilçelere ve kırsal mahallelere en iyi hizmeti sunmak için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Bozova’nın Yaylak mahallesindeki gençler için yapımını tamamladığı spor sahasını hizmete sundu.

Bozova kent parkının temeli atıldı

Büyükşehir Belediyesi ’Her İlçeye Park’ yapım projeleri kapsamında Bozova Kent Parkının temelini attı. Bozova merkezde 28 bin metrekarelik park içerisinde, spor sahası, koşu parkuru, spor alanları, meydan, oyun grubu, oturma birimleri ve kamelyalar yer alıyor.

Çatak sosyal tesisleri revize edildi

2016 yılı içerisinde Bozova-Çatak yol güzergahını kaliteli ve uzun ömürlü asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Büyükşehir statüsü ile kendi bünyesine geçen Çatak Sosyal Tesislerini sil baştan revize etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi turizm sezonu öncesi Bozova’daki Çatak Sosyal Tesislerinde yaptığı onarım ve bakım çalışmalarını tamamlayarak, yeni bölümleri halkın hizmetine sundu. 600 bin metrekareden oluşan piknik ve mesire alanının bitki örtüsünü genişleten ve alan içerisinde yürüyüş yolları, kamelyalar, bay ve bayan mescitler ile çocuk oyun parkları yapan Büyükşehir Belediyesi, yıllardır kullanılmaz haldeki restoranı da yeniden düzenleyerek hizmet verir hale getirdi.

Bozova ilçe mezarlığında bakım onarım yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova Aile Mezarlığında yürüttüğü bakım onarım çalışması yapmasında ihate duvarını yeniledi. Ayrıca Mezarlık içerisinde yürüme yolları, çeşmeler ve gasilhane ve idare binası yapan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarda sona yaklaştı.