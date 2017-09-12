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12 Eylül 2017 18:08

Büyükşehir’den eğitime anlamlı destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi farklı illerde üniversite eğitimi almak için yola çıkan 448 öğrenciye içersinde giyim, ayakkabı ve temel ihtiyaçların bulunduğu valiz hediye etti.

Büyükşehir’den eğitime anlamlı destek

12 Eylül 2017 18:08


Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye gidecek olan öğrencileri de unutmadı. Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Konferans Salonunda valiz dağıtım töreni yapıldı. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin eşi Sema Çiftçi ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman eğitime ve öğrencilere destek vereceklerini belirten Genel Sekreter Abdulkadir Açar, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. Konuşmasında üniversite eğitiminin önemine de değinen Açar, "Ülkemize, Milletimize ve toplumuza yararlı bireyler olmak için öğrencilerimizin gayretli olması gerekiyor. Ne olursa olsun bu ülkeye ve bu millete hayırlı işler yapılması için okuyan, üreten gençlere ihtiyacımız var. Derslerinize çok iyi çalışın ve bu ülkenin geleceği için başarılara imza atın. Bu ülkenin sizin gibi değerli gençlere ihtiyacı var. Üniversite hayatınızda hepinize başarılar diliyorum" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından Genel Sekreter Açar, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve Başkan eşi Sema Çiftçi tarafından öğrencilere valizleri hediye edildi.




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