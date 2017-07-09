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09 Temmuz 2017 18:13

Büyükşehir’den görme engellilere bilgisayar kursu

Sosyal belediyeciliği her vatandaşı kapsayacak şekilde sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi görme engellilerin yaşamına katkı sunmak amacıyla düzenlediği bilgisayar kursu sayesinde kentteki görme engelli bireyler kurs eğitimi almaya başladı.

Büyükşehir’den görme engellilere bilgisayar kursu

09 Temmuz 2017 18:13


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Engelliler Koordinasyon Merkezinde görme engeli bireylere yönelik bilgisayar kursu vermeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projeyle engelli bireylerin teknolojiyi kullanımını sağlamak ve iş hayatına atılmalarını hedefliyor.


Bilgisayara yüklenen sesli işletme programın yardımıyla Halk Eğitim Merkezinden gelen uzmanlar tarafından kursa katılan görme engellilerin bilgisayar kullanımını hakkında eğitim veriliyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan imkandan dolayı Başkan Nihat Çiftçi’ye teşekkür eden Görme Engeli Dernek Başkanı Fethi Öge, "Üyelerimize verdikleri bu imkan ve fırsattan dolayı Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımıza teşekkür ediyorum, üyelerimiz verilen bu kurslar kendilerine da iyi imkanlar oluşturacaklardır" dedi.


15 kişilik gruplar halinde başlatılan görme engelliler bilgisayar kursunun ilk projesine katılanlar 3 aylık eğitimden sonra MEB onaylı bilgisayar sertifikası alacaklar. Daha sonra Şanlıurfa’daki tüm görme engellilerin bilgisayar kursuna katılması hedefleniyor.




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