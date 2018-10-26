Büyükşehir'den gürültü kirliliğine müdahale

Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ile birlikte gürültü kirliliği oluşturabilecek mekanlarda denetim düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde ilgili kuruluşların üst düzey yetkilileri tarafından şehrin huzur ve sessizliğini sağlamak için kararlar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda eğlence mekanlarında daha önce ruhsat denetimi yapan Büyükşehir Belediyesi bu defa gürültü kirliliği oluşturabilecek mekanlarda denetim gerçekleştirdi. Bu kapsamda Eyyübiye ve Haliliye bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren kafe ve konuk evlerinde canlı müzik izinlerin alınması ve izinli işletmelerin fiziki şartlarının sağlanması yönünde kontroller yapıldı.

Denetimlerde ilçe belediyeleri tarafından verilen izin şartlarını ihlal eden işletmeler tespit edilerek canlı müzik ruhsatlarının iptali ve yasal ceza yaptırımları uygulandı. Böylelikle şehrin gürültü kirliliği kontrolünün sağlanması adına sürekli denetim ve kontroller yetkili kurumlarla birlikte koordineli çalışmalarla devam ederek insanların huzur ve sağlığı korunacak.