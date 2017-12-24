Büyükşehirden, lise öğrencilerine yönelik tarih turu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında hayata geçirilen Şanlıurfa’yı Tanıyalım Projesi kapsamında merkez Haliliye ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi Orta Okulu öğrenci ve öğretmenlerine yönelik tarih turu düzenlendi. 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Şanlıurfa’yı kapsamlı bir şekilde gezen öğrenciler, ilk defa Arkeoloji, Mozaik, Mutfak, Kent ve Müzik Müzesi’ni görmenin ve kentin tarihi derinliğini hissetmenin heyecanını yaşadılar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbek ile Turizm Tanıtım Şube Müdürü Necmi Karadağ’da gezi boyunca öğrencilere eşlik etti. Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğünde görevli profesyonel rehberler tarafından öğrencilere kentin tarihi anlatıldı. Amaçlarının gençlerin kendi kültürlerine bağlılıklarını ve aidiyet duygularını geliştirmek olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, "Bu tarihi ve kültür zenginliğini gelecek nesillere gençlerimiz anlatacak. Geniş bir coğrafyaya sahip olan Şanlıurfa’mızda yer alan orta okul ve lise öğrencilerine şehrimizi tanıtmayı ve kültürel miraslarını öğrenmelerini sağlıyoruz. Şanlıurfa’da öğrenim gören orta okul ve liselerdeki bütün öğrencilerimize Şanlıurfa’yı tanıtacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimiz olan gençlerimizi ve öğrencilerimizi önemsiyoruz. Öğrencilerin, Şanlıurfa’nın kültürel miraslarını tanımaları bizim için çok önemlidir" dedi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbek ise öğrencilere yönelik düzenlenen gezinin öğrenciler açısından çok önemli olduğunu söyledi. Şanlıurfa’yı Tanıyalım Projesi kapsamında kentin tarihi yerlerini gezen öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür ettiler.