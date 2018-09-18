Büyükşehir'den öğrencilere kırtasiye seti desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 2017-2018 Eğitim ve Öğrenim sezonun başlamasıyla birlikte ilk kez okula başlayan ana sınıfı öğrencilerini ziyaret ederek eğitim ve öğrenim yıllarını kutladı. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin doğru bir eğitim alması ile şehirlerin yükseleceğine belirten Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan eğitim ve kırtasiye paketlerini verdi. Öğrencilere kırtasiye seti desteği sağladıklarını aktaran Çiftçi, “Yeni bir eğitim ve öğretim yılına başladık, yarın Allah'ın izni ile Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'ta Şanlıurfa'mıza gelecek. Büyükşehir Belediyesi olarak 20 bin çocuğumuza kırtasiye desteğinde bulunacağız. Şu anda da çocuklarımız ile birlikteyiz. Amacımız onlara hayırlı olsun dileklerimizi iletmek ve bunun yanında da çocuklarımıza bir destek de bulunmak. Bir şehir için en önemli şey eğitimdir. Çocuklarımızın geleceğini hep birlikte oluşturmamız lazım. Bu pırıl pırıl çocuklarımız öğretmenlerimize emanet inşallah Şanlıurfa'nın geleceği çocuklarımızın sayesinde gelişecek” diye konuştu.