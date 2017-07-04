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04 Temmuz 2017 16:43

Büyükşehirden sığınmacıları rahatlatan çalışma

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akçakale’de yer alan Süleymanşah Konaklama Tesislerindeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehirden sığınmacıları rahatlatan çalışma

04 Temmuz 2017 16:43


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Akçakale’de 25 bine yakın Suriyelinin barındığı Süleymanşah Konaklama Tesislerindeki asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak mevcut güzergahları tekrardan hizmete sundu. 3 bin metrekare 1. kat sathi asfalt kaplamasının gerçekleştirildiği tesislerde asfaltlama çalışması ile birlikte tozlanma ve benzeri olayların önüne geçildi.


Yaklaşımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye teşekkür eden Tesis Müdürü Hüseyin Ortaç, "Çadır kent anayolu ve ara yolları çok tozluktu. Büyükşehir Belediyemizden asfaltlanması konusunda talepte bulunduk. Olumlu yaklaştılar ve hemen çalışma başlattılar. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz" dedi.




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