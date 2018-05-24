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24 Mayıs 2018 17:30

Büyükşehirin ramazan etkinlikleri sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı programları kapsamında Ramazan Sokağı’nda etkinliklerine devam ediyor.

Büyükşehirin ramazan etkinlikleri sürüyor

24 Mayıs 2018 17:30


Her yıl Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği programlarla Şanlıurfalıların takdirini toplayan Büyükşehir Belediyesi, bu yılda merkez ve ilçelerde programlarına devam ediyor. Her ilçede iftar sofraları düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan Ramazan Sokağında Şanlıurfalı vatandaşlara ramazanların ruhunu yaşatıyor. Ramazan ayı boyunca sürecek olan programlar kapsamında dün akşam Teravih Namazının ardından Ramazan Sokağında çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.




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