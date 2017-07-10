Büyükşehirin yeni meclis salonu hizmete girdi

Salon açılışında konuşan Başkan Çiftçi, "Yeni meclis salonumuz meclis üyelerimize ve Şanlıurfa’ya hayırlı olsun" dedi.

Önceki meclis salonun İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve halen kullanılan meclis salonunda toplantıların yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 83 Meclis üyesi ile yeni salonda toplantıların yapılacağını belirtti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına Bağlı Kudem Şube Müdürlüğü tarafından meclise bir salon, komisyon üyelerin çalışacağı bölümler, dinlenme salonu, meclis başkanı ve grup başkanların çalışacağı bir çalışma ortamı sağladıklarını belirten Başkan Çiftçi, "83 arkadaşımızla birlikte 19 bin 242 kilo metre karelik alanda, bin 397 mahalle ve 1 milyon 940 bin nüfusun hakkını gözetleyen bir iradeyi ortaya koyuyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi aldığı kararlarla 13 ilçenin kalkınmasına ve gelişmesine direkt etkendir" dedi. Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Nihat Kılıç, yeni salonun hayırlı olmasını dileyen Çiftçi’ye teşekkür ederek, "Nezih bir ortamda çalışmalarımızı yapacağız. Emeği geçenleri kutluyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Mehmet Akif İnan Konferans Salonu üst katında yapılan Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen ilk toplantıya Başkan Nihat Çiftçi başkanlık etti.

15 Temmuz Milli Birlik anısına düzenlenen 7. birleşimde gündemdeki konular meclis üyeleri tarafından oylandı. Başkan Çiftçi ve meclis üyeleri, toplantının ardından Kudem Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sergiyi gezdi.