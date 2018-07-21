Buzdolabı kablosu yangına neden oldu

Edinilen bilgiye göre, yangın, Haliliye ilçesine bağlı Osman Gazi Mahallesi’ndeki bir apartmanın 2’nci katında çıktı. İddiaya göre, buzdolabının elektrik kablosunun aşırı ısınması sonucu tutuşan kablo yangına neden oldu. Çıkan yangında buzdolabını saran alevler kısa sürede mutfak bölümündeki diğer malzemelere de sıçrayarak büyüdü. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen hane sakinleri, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulans içerisinde tedavisi yapıldı.

Olay yerinde yangın sonrası inceleme başlatıldı.