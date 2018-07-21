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21 Temmuz 2018 18:26

Buzdolabı kablosu yangına neden oldu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, buzdolabı kablosunun aşırı ısınmasıyla çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Buzdolabı kablosu yangına neden oldu

21 Temmuz 2018 18:26


Edinilen bilgiye göre, yangın, Haliliye ilçesine bağlı Osman Gazi Mahallesi’ndeki bir apartmanın 2’nci katında çıktı. İddiaya göre, buzdolabının elektrik kablosunun aşırı ısınması sonucu tutuşan kablo yangına neden oldu. Çıkan yangında buzdolabını saran alevler kısa sürede mutfak bölümündeki diğer malzemelere de sıçrayarak büyüdü. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen hane sakinleri, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen 2 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulans içerisinde tedavisi yapıldı.


Olay yerinde yangın sonrası inceleme başlatıldı.




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