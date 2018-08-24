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24 Ağustos 2018 13:58

Çadır kentte yaşayan Suriyelilere kurban eti dağıtıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki geçici barınma merkezinde yaşayan Suriyeli sığınmacılara kurban etti dağıtıldı.

Çadır kentte yaşayan Suriyelilere kurban eti dağıtıldı

24 Ağustos 2018 13:58


Bir hayır kurumu tarafından karkas olarak kesilmiş halde getirilen kurban eti, çadır kentteki lojistik birimine teslim edildi. Etler burada görevliler tarafından hisseleri bölünüp paketlemesi yapıldıktan sonra daha önce lojistik birimi tarafından tespit edilmiş yetim, dul ve hasta ailelere dağıtımı gerçekleştirildi.


Ayrıca her yıl geleneksel olarak hayır kurumlarının çadır kentte bağışlanan etler de buradaki görevliler tarafından eşit bir şekilde paketlenmesi yapılarak dağıtımı gerçekleştiriliyor.


Suriyeli sığınmacılara dağıtılan etlerle ilgili bilgi veren Akçakale Göç İdaresi Geçici Barınma Merkezi Lojistik Birim Sorumlusu Selahattin Çenşi, bir hayır kurumu tarafından 25 büyükbaş hayvanın çadır kente teslim edildiğini belirterek, "Bizde burada parçalama, bölme ve hisselere ayırma işlemini yapıyoruz. Çadır kentimizde yaşayan Suriyeli muhtaç, dul, yetim ve hasta olan ailelere teslimini gerçekleştireceğiz inşallah" dedi.




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