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26 Ağustos 2018 13:46

Çakmak gazı hayatına mal oldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte çakmak gazı çeken 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Çakmak gazı hayatına mal oldu

26 Ağustos 2018 13:46


Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Karaoğlan (19), arkadaşlarıyla birlikte mahalledeki boş bir arsada çakmak gazı çekti. Çakmak gazı çeken Karaoğlan, bir müddet sonra komaya girerek hareketsiz olarak yere yığıldı. Bunun üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen genci, ambulansla Bozova Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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