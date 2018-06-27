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27 Haziran 2018 10:25

Çakmak gazı soluyan genç kalp krizi geçirdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çakmak gazı soluyan genç kalp krizi geçirdi.

Çakmak gazı soluyan genç kalp krizi geçirdi

27 Haziran 2018 10:25


Alınan bilgilere göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Y.Ü. (17) çakmak gazı soluduktan sonra fenalaştı. Çevredekilerin olayı fark etmeleri üzerine 112 acil sağlık ekibi çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gencin kalp krizi geçirdiğini ve kalbinin durduğunu fark etti. Genç, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahale ve kalp mesajı ile Y.Ü. tekrar hayata döndürüldü.


Siverek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında madde bağımlısı genç tedavisi yapılmak üzere Şanlıurfa’ya sevk edildi.




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