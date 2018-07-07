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07 Temmuz 2018 16:27

Çaldığı cep telefonundan canlı yayın yaparken yakalandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir hırsız vatandaşa ait cep telefonunu çaldıktan sonra vatandaşın sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken polis tarafından bir gün sonra aynı yerde kıskıvrak yakalandı.

Çaldığı cep telefonundan canlı yayın yaparken yakalandı

07 Temmuz 2018 16:27


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, bir vatandaşa ait cep telefonunun Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi’ndeki bir iş yerinden çalındığını tespit ederek çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, polis şaşırtan bir olayla da karşılaştı.



Önce çaldı, sonra canlı yayın yaptı


İş yerinden cep telefonu çalınan vatandaş, arkadaşlarının kendini arayarak sosyal medya hesabından tanımadıkları bir şahsın yayın yaptığını belirtmeleri üzerine durumu polise bildirdi. Görüntülerde şüphelinin bir parkta arkadaşıyla beraber çimler üzerinde yayıldığı ve canlı yayın yaptığı görüldü. İhbarı yayından bir gün sonra alan Asayiş Şube ekipleri, şüpheliyi tespit ederek yayının yapıldığı parka gittiğinde şüpheliyi aynı şekilde çimler üzerinde uyurken yakaladı.


Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu devam ediyor.




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