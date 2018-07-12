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12 Temmuz 2018 17:44

Cam blokların altında kalan işçi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da kamyonetten indirmeye çalıştığı cam blokların altında kalan işçi ağır yaralandı.

Cam blokların altında kalan işçi ağır yaralandı

12 Temmuz 2018 17:44


Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. (56) kamyonetten indirmeye çalıştığı cam blokların altında kaldı. Arkadaşları tarafından camların altından çıkarılan işçi, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin vücudunda kesik olmadığı, çeşitli yerlerinde ezikler oluştuğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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