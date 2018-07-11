Çamaşır makinesine gizlenen yılan itfaiye tarafından çıkartıldı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi’ndeki bir evde yılan olduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Evin içerisinde arama yapan ekipler, çamaşır makinesinin içinde gizlenmiş yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğunda bir yılan olduğunu fark etti. Ekipler tarafından yakalanan yılan, doğal hayatına salınırken, yılanın ilçesinin tam ortasına kadar nasıl geldiği ise merak konusu oldu.

Öte yandan ilçenin değişik mahallelerinde çok sayıda akrep görüldüğü de iddia edildi.