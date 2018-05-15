Cami inşaatında yaralanan işçiler hastanede ziyaret edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, akşam saatlerinde geldiği Şanlıurfa’da ilk olarak 11 Nisan Külliyesindeki kazada yaralanan işçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaza hakkında bilgi alarak olay yerine giden Çiftçi, buradaki incelemelerinin ardından Eyyübiye Araştırma Hastanesine geçti. Hastanede tedavisi süren işçiler hakkında doktorlardan bilgi alan Çiftçi, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak bu kez Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada da de yaralı işçiler hakkında bilgi alan Çiftçi, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

“Gerekli soruşturma başlatıldı”

Ziyaretlerinin ardından bir değerlendirme yapan Çiftçi, "Bugün saat 12.08 sıralarında 11 Nisan Külliyesinin üst kubbesinde beton dökümü sırasında kalıbın çökmesi neticesinde kaza meydana geldi. Yüklenici firmanın çalıştırmış olduğu 6 işçi kardeşimiz bu kazada yaralanmışlardır. Bizler de Tarihi Kentler Birliği toplantılarına katılmak üzere il dışındaydık. Gelir gelmez hastalarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunarak olay yerinde incelemelerde bulunduk. Allah’a şükürler olsun işçi kardeşlerimizin durumu tedbiren müşahede altındalar. Bir işçi kardeşimizin Gaziantep Araştırma Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. Tüm işçi kardeşlerimize ve ailelerine tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir işçi kardeşimizin durumu ciddi olarak görülüyor. O da Allah’ın izni ile bu durumu atlatacaktır inşallah. Olayla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığımız soruşturma başlatmış durumdadır. İlerleyen günlerde olayın neden kaynaklandığını halkımıza aktaracağız" diye konuştu.