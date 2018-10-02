Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda camiler pırıl pırıl

Hafta boyunca ilçedeki camiler temizlenecek.

Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Temizlik Birimi'nin bu haftaki durağı ilçedeki cami ve mescitler oldu. Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temizlik Birimi tarafından ilçedeki camiler iç ve dış olmak üzere baştan aşağı temizlenmeye başladı. Bir haftaya yayılan çalışma kapsamında ilçedeki tüm camilerin temizlik işleminin Ekim ayının ilk haftasında kutlanacak. “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”na yetiştirilmesi hedefleniyor. Caminin temizlendiğini gören vatandaşlar ise, yapılan hizmetten dolayı Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya ve belediyeye teşekkür etti. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Berhuni, Camiler ve Din Görevlileri haftasını en içten dileklerle kutladıklarını ifade etti. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Berhuni, ibadethanelerin evler kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Berhuni, "İbadethaneler bizler için evlerimiz kadar değerli, onları temiz tutmak ve sorumluluklarını üzerimize almak bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Temizlik İşleri zaten bizim için önem taşıyor. İbadethanelerimizin temizliği ise ayrı bır yer tutmakta. İbadethanelerimiz ne kadar temiz ve düzenli olursa, vatandaşlarımızın o kadar huzurlu ibadetleri olur. Bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.